Соболенко спокойно обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Штутгарте

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче 22-летняя Соболенко в двух сетах уверенно обыграла третью ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 6:3, 6:2.

Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Халеп — 3 эйса и 5 двойных ошибок, румынка не воспользовалась ни одним шансом из трёх представленных взять подачу Соболенко.

За титул турнира в Штутгарте Соболенко сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину.

Победительница турнира получит более € 55 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков.

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