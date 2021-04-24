Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соболенко спокойно обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Штутгарте

Соболенко спокойно обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче 22-летняя Соболенко в двух сетах уверенно обыграла третью ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 6:3, 6:2.

Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Халеп — 3 эйса и 5 двойных ошибок, румынка не воспользовалась ни одним шансом из трёх представленных взять подачу Соболенко.

За титул турнира в Штутгарте Соболенко сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину.

Победительница турнира получит более € 55 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков.

Халеп — перед стартом в Штутгарте: я хочу выиграть все грунтовые турниры
Штутгарт. 1/2 финала
24 апреля 2021, суббота. 19:40 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
«Боль всё сильнее». Как Арина Соболенко пережила год без лучшего мужчины её жизни
Только на третий раз скорая забрала отца теннисистки в больницу.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021