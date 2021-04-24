Соболенко спокойно обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Штутгарте
Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В полуфинальном матче 22-летняя Соболенко в двух сетах уверенно обыграла третью ракетку мира румынку Симону Халеп со счётом 6:3, 6:2.
Соболенко 4 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Халеп — 3 эйса и 5 двойных ошибок, румынка не воспользовалась ни одним шансом из трёх представленных взять подачу Соболенко.
За титул турнира в Штутгарте Соболенко сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину.
Победительница турнира получит более € 55 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков.
Халеп — перед стартом в Штутгарте: я хочу выиграть все грунтовые турниры
Штутгарт. 1/2 финала
24 апреля 2021, суббота. 19:40 МСК
7
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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3
Симона Халеп
С. Халеп
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