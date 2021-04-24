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Аслан Карацев сенсационно обыграл Новака Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале домашнего для серба турнира в Белграде со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 25 минут. Карацев 6 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Джоковича — 2 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 28.

Победа над Джоковичем позволила россиянину выйти в финал соревнований, где он сразится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия). Это второй в карьере финал ATP для россиянина.

Отметим, что это третья победа Карацева в карьере над соперником из топ-10 рейтинга ATP, ранее он обыгрывал соотечественника Андрея Рублёва и аргентинца Диего Шварцмана.