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Аслан Карацев отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов в победном матче с Новаком Джоковичем

Аслан Карацев отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов в победном матче с Новаком Джоковичем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия) с сербом Новаком Джоковичем отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов (то есть, 82%). При этом 10 из 10 Карацев реализовал именно в решающей партии.

Победа над Джоковичем позволила россиянину выйти в финал соревнований в Сербии, где он сразится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия). Это второй в карьере финал ATP для россиянина.

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