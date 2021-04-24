Аслан Карацев отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов в победном матче с Новаком Джоковичем

Российский теннисист Аслан Карацев в полуфинальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия) с сербом Новаком Джоковичем отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов (то есть, 82%). При этом 10 из 10 Карацев реализовал именно в решающей партии.

Победа над Джоковичем позволила россиянину выйти в финал соревнований в Сербии, где он сразится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия). Это второй в карьере финал ATP для россиянина.