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Камельзон — о победе Карацева: обыграть Джоковича — это героизм

Камельзон — о победе Карацева: обыграть Джоковича — это героизм
Теннис / ATP 0
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над сербом Новаком Джоковичем на домашнем для первой ракетки мира турнире в Белграде.

В полуфинале Карацев обыграл Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4.

«Полная фантастика! Карацев показывает, что этот теннис получает новую свежесть и интригу. Обыграть Джоковича — это героизм. Новак никогда просто так не сдаётся. Эта победа дорогого стоит. Фантастический парень — Аслан. Я им просто восхищён. Сумасшедшая борьба, триллер — 3,5 часа. Победил он за счёт своей мощной игры. У него есть теперь уверенность, что он может победить любого. Это просто чувствуется даже через экран. У Джоковича всё для победы, он не собирался проигрывать, но Аслан его сделал. Карацев набрал уверенность. Победа говорит об этом», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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