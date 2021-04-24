Камельзон — о победе Карацева: обыграть Джоковича — это героизм

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над сербом Новаком Джоковичем на домашнем для первой ракетки мира турнире в Белграде.

В полуфинале Карацев обыграл Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4.

«Полная фантастика! Карацев показывает, что этот теннис получает новую свежесть и интригу. Обыграть Джоковича — это героизм. Новак никогда просто так не сдаётся. Эта победа дорогого стоит. Фантастический парень — Аслан. Я им просто восхищён. Сумасшедшая борьба, триллер — 3,5 часа. Победил он за счёт своей мощной игры. У него есть теперь уверенность, что он может победить любого. Это просто чувствуется даже через экран. У Джоковича всё для победы, он не собирался проигрывать, но Аслан его сделал. Карацев набрал уверенность. Победа говорит об этом», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.