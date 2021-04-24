Карацев – о спасённых брейк-пойнтах в матче с Джоковичем: в те моменты я вообще не думал
Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на то, что сумел спасти 23 из 28 брейк-пойнтов в матче с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).
«В те моменты я вообще не думал. Некогда было думать», — сказал Карацев в послематчевом интервью.
Аслан Карацев вышел в финал соревнований в Белграде, сенсационно обыграв Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4.
В решающем матче он сразится с победителем встречи Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия). Это второй в карьере финал ATP для россиянина.
Аслан Карацев отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов в победном матче с Новаком Джоковичем
Сенсационная победа Аслана Карацева над 1-й ракеткой мира! Джокович повержен у себя дома
Россиянин в марафонском сражении на турнире в Белграде обыграл лидера мирового рейтинга. Наш парень снова в финале!
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