Карацев – о спасённых брейк-пойнтах в матче с Джоковичем: в те моменты я вообще не думал

Российский теннисист Аслан Карацев отреагировал на то, что сумел спасти 23 из 28 брейк-пойнтов в матче с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

«В те моменты я вообще не думал. Некогда было думать», — сказал Карацев в послематчевом интервью.

Аслан Карацев вышел в финал соревнований в Белграде, сенсационно обыграв Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4.

В решающем матче он сразится с победителем встречи Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия). Это второй в карьере финал ATP для россиянина.

Аслан Карацев отыграл 23 из 28 брейк-пойнтов в победном матче с Новаком Джоковичем