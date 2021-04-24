Чесноков: Карацев двигался сумасшедше, Джокович просто задохнулся

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал победу российского теннисиста Аслана Карацева над Сербом Новаком Джоковичем на домашнем для первой ракетки мира турнире в Белграде.

В полуфинале Карацев сенсационно обыграл Джоковича со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

«Я сам удивлён. Иногда задаёшь себе вопросы, на которые сам не находишь ответа. Обычно, когда Джокович проигрывает по сетам 0:1, плюс проигрывает во втором 2:4, а потом выигрывает 6:4 — обычно его соперник ломается. Ты играешь на пределе, всего себя отдаёшь, а в итоге отдаёшь вот такой сет. После такого можно легко сломаться. В третьем сете уже казалось, что сломался Джокович, но потом снова здорово отыгрывал все брейк-поинты, их вообще была куча. Но Карацев сумел его сломать при счёте 3:3. Потрясающий приём был у Аслана при 5:3 на первой подаче Джоковича.

Темп у матча был великолепный. Оба играли на пределе, каждый давил, каждый искал пустую точку на корте, чтобы так направить мяч, дабы сопернику было сложно. Карацев двигался сумасшедше, всё доставал, покрывал весь корт. При 15:40 на своей последней подаче Карацев понял, что ему надо поддавить Новака. Джокович просто задохнулся, когда он отошёл от задней линии. Аслан взвинтил давление. Джокович еле-еле дышал. Матч был прекрасный! Надеюсь, после такого матча Карацев сумеет восстановиться. Но уверенности, что к финалу он подойдёт свежим, у меня нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.