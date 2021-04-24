Джокович – после поражения от Карацева: тяжело, но я рад, что моему сыну понравилось

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в матче с россиянином Асланом Карацевым на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Карацев обыграл Джоковича в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 6:4, для этого ему понадобилась 3 часа и 25 минут.

«Такие поражения даются очень тяжело, но я рад, что моему сыну понравилось. Думаю, это первый раз, когда он досмотрел мой матч до конца», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Ранее Карацев и Джокович играли в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2021. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба.

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