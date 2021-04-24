Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович – после поражения от Карацева: тяжело, но я рад, что моему сыну понравилось

Джокович – после поражения от Карацева: тяжело, но я рад, что моему сыну понравилось
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился эмоциями после поражения в матче с россиянином Асланом Карацевым на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Карацев обыграл Джоковича в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 6:4, для этого ему понадобилась 3 часа и 25 минут.

«Такие поражения даются очень тяжело, но я рад, что моему сыну понравилось. Думаю, это первый раз, когда он досмотрел мой матч до конца», — приводит слова Джоковича сербский журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Ранее Карацев и Джокович играли в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2021. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба.

Отец Карацева: для первого раза с номером один пойдёт, во второй уже надо будет выиграть
Сенсационная победа Аслана Карацева над 1-й ракеткой мира! Джокович повержен у себя дома
Россиянин в марафонском сражении на турнире в Белграде обыграл лидера мирового рейтинга. Наш парень снова в финале!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021