Карацев и Джокович провели в Белграде самый длинный матч 2021 года

Российский теннисист Аслан Карацев и первая ракетка мира серб Новак Джокович в полуфинале турнира в Белграде провели самый длинный матч 2021 года. Встреча продолжалась 3 часа 26 минут. Карацев сенсационно обыграл Джоковича со счётом 7:5, 4:6, 6:4.
Год назад Карацев занимал 253-е место в рейтинге АТР, сейчас Аслан – 28-й в мире. В 2021 году он выиграл 17 матчей и в четырёх уступил. Карацев дошёл до полуфинала Australian Open, где уступил Джоковичу. Затем Аслан выиграл турнир в Дубае и теперь вышел в финал на турнире в Белграде – второй финал турнира АТР в его карьере.
За титул Карацев сразится с победителем матча Таро Даниэль (Япония) – Маттео Берреттини (Италия).
Отметим, что победа над Джоковичем — третья в карьере Карацева победа над соперником из топ-10 рейтинга ATP, ранее он обыгрывал соотечественника Андрея Рублёва и аргентинца Диего Шварцмана.
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