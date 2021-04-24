Карацев: Джокович как стена, с ним нужно было играть на 150%, и мне это удалось

Российский теннисист Аслан Карацев рассказал, что значит для него победа над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Россиянин обыграл Джоковича на домашнем для серба турнире категории ATP-250 в Белграде со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4. Для этого ему понадобилось 3 часа и 25 минут – это самый длинный матч текущего сезона в трёхсетовом формате.

«Конечно, это самая большая победа в карьере. Против первой ракетки мира нужно показывать всё, что умеешь. Новак как стена, так что нужно было играть на 150%. И мне это удалось», — сказал Карацев в послематчевом интервью.

Ранее Карацев и Джокович играли в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2021. Встреча закончилась со счётом в трех сетах 6:3, 6:4, 6:2 в пользу серба.

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