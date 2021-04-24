Аслан Карацев одержал третью победу над игроком топ-10 в 2021 году

27-летний российский теннисист Аслан Карацев в матче с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем одержал третью победу над действующим игроком первой десятки рейтинга ATP в 2021 году.

В текущем сезоне Карацев также обыгрывал девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана и соотечественника – в тот момент восьмую ракетку мира Андрея Рублёва.

Напомним, Шварцман потерпел поражение от Карацева в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счётом в трех сетах 3:6, 3:6, 3:6.

Рублёв же проиграл Аслану в полуфинальной встрече на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом в трех сетах 2:6, 6:4, 4:6. Именно в Дубае Карацев взял первый титул ATP, в финале обыграв представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом в двух сетах 6:3, 6:2.

Аслан Карацев сенсационно обыграл Новака Джоковича и вышел в финал турнира в Белграде