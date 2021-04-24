Джокович до встречи с Карацевым не проигрывал в Белграде почти 10 лет

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович до встречи с россиянином Асланом Карацевым в полуфинале турнира в Белграде не проигрывал на родной земле почти 10 лет. В сентябре 2011 года Джокович не сумел помочь национальной команде выйти в финал Кубка Дэвиса. Полуфинал Сербия – Аргентина проходил в столице Сербии.
В полуфинале турнира в Белграде в 2021 году Карацев сенсационно обыграл Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4, прервав одиннадцатиматчевую победную серию Новака на домашнем корте.
Серб, который в начале сезона-2021 завоевал рекордный девятый трофей Открытого чемпионата Австралии, в Белграде мечтал выиграть 83-й титул ATP Tour. Карацев вышел во второй финал турнира АТР в карьере. Первый, на турнире в Дубае, россиянин выиграл.
- 24 апреля 2021
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