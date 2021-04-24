Видеообзор сенсационной победы Карацева над Джоковичем на турнире в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев в полуфинале турнира в Белграде сенсационно обыграл хозяина корта первую ракетку мира Новака Джоковича со счётом в трех сетах 7:5, 4:6, 6:4.

В начале матча дела у Джоковича шли лучше. Он чётко взял две свои подачи и сделал брейк – 3:0. Однако потом подача стала подводить серба. Аслану удалось отыграться – 3:3, а затем сделать брейк – 5:4. Но подать на сет он не смог – 5:5. А у Джоковича снова посыпались ошибки, и Карацев опять повёл с брейком – 6:5. Новак поддавил, трижды добирался до брейк-пойнтов, но Аслан упорно их отыгрывал и в итоге взял первый сет за 1 час 10 минут – 7:5. Так россиянин впервые взял сет у Джоковича, да ещё и на глазах у сербской публики.



Во второй партии Новак снова повёл с брейком – 2:0, но сразу же позволил отыграться Карацеву – 2:1. А в следующем гейме на подаче россиянина завязалась ещё более упорная борьба. У серба было 4 брейк-пойнта, но Аслан их все отыграл, а затем и вышел верёд — 4:2. Но следующий гейм Новак взял под ноль, а затем смог всё-таки додавить Карацева на его подаче – 4:4. В итоге Джокович выиграл 4 гейма подряд и довёл сет до победы – 6:4.



В третьем сете борьба продолжалась практически в каждом гейме. Но в отличие от первых двух партий игроки долгое время удерживали свои подачи, радуя зрителей красивыми розыгрышами и потрясающими ударами. Так продолжалось до седьмого гейма. Джокович сделал несколько ошибок и Карацев с первого же брейк-пойнта добился успеха – 4:3. Следом россиянин под ноль взял свою подачу, а затем не смог реализовать матчбол на приёме и всё же добился успеха, подав на матч – 7:5, 4:6, 6:4 за 3 часа 26 минут упорной борьбы.