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Надаль – о финале в Барселоне: будет трудно, Циципас играет лучше, чем когда-либо

Надаль – о финале в Барселоне: будет трудно, Циципас играет лучше, чем когда-либо
Теннис / ATP 0
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в финал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я очень рад вернуться в финал на этом историческом, домашнем и важном для меня турнире. Думаю, сегодня я хорошо справился, лучше, чем в другие дни. Я понемногу прибавлял каждый день.

Завтра будет тяжёлый матч. Наверное, Циципас играет лучше, чем когда-либо. Я должен нагружать его бэкхенд, чтобы не дать ему диктовать с форхенда. Он играет на очень высоком уровне. Не уверен, что я достаточно прибавил, чтобы его обыграть. Он не отдал ни сета в Монте-Карло и здесь, так что это самый сильный соперник из возможных. Надеюсь, я буду готов. Будет трудно, но мне нужно повысить свой уровень, а там посмотрим», — приводит слова испанца сайт ATP.

Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Циципасом
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