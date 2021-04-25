Надаль – о финале в Барселоне: будет трудно, Циципас играет лучше, чем когда-либо

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль поделился эмоциями после выхода в финал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я очень рад вернуться в финал на этом историческом, домашнем и важном для меня турнире. Думаю, сегодня я хорошо справился, лучше, чем в другие дни. Я понемногу прибавлял каждый день.

Завтра будет тяжёлый матч. Наверное, Циципас играет лучше, чем когда-либо. Я должен нагружать его бэкхенд, чтобы не дать ему диктовать с форхенда. Он играет на очень высоком уровне. Не уверен, что я достаточно прибавил, чтобы его обыграть. Он не отдал ни сета в Монте-Карло и здесь, так что это самый сильный соперник из возможных. Надеюсь, я буду готов. Будет трудно, но мне нужно повысить свой уровень, а там посмотрим», — приводит слова испанца сайт ATP.