Соболенко рассказала, что помогло ей победить Халеп в полуфинале турнира в Штутгарте

Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с румынкой Симоной Халеп.



«Я определённо провела хороший матч. Но результат не стал для меня удивительным — я готовила к этой игре. Для победы мне просто нужно сохранять спокойствие. И в этом большая разница: поражения случаются, когда я расстраиваюсь и теряю концентрацию. Когда же я сохраняю спокойствие и думаю о правильных вещах, победы приходят гораздо проще.

Но на самом деле поединок с Симоной получился очень тяжёлым. В матчах с ней нужно быть крайне сконцентрированной. Безумно довольна выхода в финал и с нетерпением жду решающей игры», — приводит слова Соболенко WTA.

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