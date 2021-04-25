Соболенко рассказала, что помогло ей победить Халеп в полуфинале турнира в Штутгарте
Седьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в полуфинальном матче турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с румынкой Симоной Халеп.
«Я определённо провела хороший матч. Но результат не стал для меня удивительным — я готовила к этой игре. Для победы мне просто нужно сохранять спокойствие. И в этом большая разница: поражения случаются, когда я расстраиваюсь и теряю концентрацию. Когда же я сохраняю спокойствие и думаю о правильных вещах, победы приходят гораздо проще.
Но на самом деле поединок с Симоной получился очень тяжёлым. В матчах с ней нужно быть крайне сконцентрированной. Безумно довольна выхода в финал и с нетерпением жду решающей игры», — приводит слова Соболенко WTA.
«Боль всё сильнее». Как Арина Соболенко пережила год без лучшего мужчины её жизни
Только на третий раз скорая забрала отца теннисистки в больницу.
Соболенко спокойно обыграла Халеп и вышла в финал турнира в Штутгарте
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
09:22
-
00:44
-
00:20
-
00:09
- 24 апреля 2021
-
23:55
-
23:39
-
23:36
-
23:18
-
23:16
-
22:59
-
22:44
-
22:42
-
22:34
-
22:24
-
22:21
-
22:10
-
22:08
-
21:48
-
21:21
-
20:32
-
19:48
-
19:30
-
19:13
-
18:59
-
18:47
-
18:46
-
18:14
-
17:31
-
16:55
-
16:13
-
15:49
-
15:30
-
14:56
-
14:38
-
13:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам