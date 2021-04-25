Видеообзор победы Надаля, позволившей ему выйти в финал турнира в Барселоне

Вчера, 24 апреля, испанский теннисист Рафаэль Надаль в матче 1/2 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) встречался с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой. Со счётом 6:3, 6:2 Рафаэль одержал уверенную победу и вышел в финал соревнований.



Поединок продолжался 1 час и 29 минуты. Надаль выполнил 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Его соперник, занимающий 13-е место в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и воспользовался 1 шансом из 4 взять подачу Надаля.

Видеообзор победы Надаля в матче с Пабло Карреньо-Бустой.

За титул на турнире в Барселоне Рафаэль сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.



Турнир в столице Каталонии проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.