Джокович — после поражения в матче с Карацевым: у меня есть вопросы самому себе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение, которое он потерпел в матче 1/2 финала турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия) с российским теннисистом Асланом Карацевым.



«Я расстроен своей игрой, но что поделать, мой соперник был просто лучше. Так меня воспитали, полагаю, что именно таким образом и нужно заканчивать подобные матчи: пожать оппоненту руку и поздравить его с победой. Сегодня Карацев продемонстрировал небывалую смелость, и поэтому я показал ему большой палец — он заслужил победу.

Мы оба боролись на протяжении всего поединка, но Аслан придумывал невероятные удары именно тогда, когда так нуждался в них. Разумеется, после финального розыгрыша нет места какой-то вражде. Мы соперники на корте и, конечно, у меня нет никакой ненависти. Нисколько не расстраиваюсь от его триумфа. У меня есть лишь вопросы самому себе», — приводит слова Джоковича Ана Митрич на своей странице в «Твиттере».

Аслан Карацев войдёт в топ-5 чемпионской гонки ATP после турнира в Белграде