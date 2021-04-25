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«Всегда мечтал его победить». Циципас — о предстоящем финале с Надалем

«Всегда мечтал его победить». Циципас — о предстоящем финале с Надалем
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от финального матча турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Будет приятно вновь сыграть в финале. Отношусь с большим уважением к Надалю. Признаюсь, всегда мечтал его победить. Я чувствую, что такие матчи помогают мне в профессиональном росте. Финал — всегда очень важный этап турнира», — приводит слова Циципаса ATP.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал Надаль, вторым — Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

Ранее Надаль поделился эмоциями после выхода в финал соревнований.

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