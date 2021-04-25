«Съем шоколад и постараюсь расслабиться». Халеп — после поражения в матче с Соболенко

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение, которое она потерпела в матче с седьмой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в полуфинале турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).



«В моём меню будет шоколад, я просто постараюсь как можно больше расслабиться. Не буду делать из этого драму. Я просто должна понять, что мне нужно будет сделать в будущем, чтобы играть с ней лучше», — приводит слова Халеп журналист Рави Убха на своей странице в «Твиттере».

За титул турнира в Штутгарте Соболенко сразится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти, которая ранее обыграла украинку Элину Свитолину.



Победительница турнира получит более € 55 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков.

Вот это мастер-класс! Серена Уильямс победила свою «белорусскую копию» 39-летняя американка Серена Уильямс на всех парах мчится к своему 24-му «шлему». В 1/8 финала она выбила из сетки белоруску Арину Соболенко.