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Винус Уильямс — о веганской диете: это изменило мою жизнь и сделало кожу потрясающей

Винус Уильямс — о веганской диете: это изменило мою жизнь и сделало кожу потрясающей
Теннис / WTA 0

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс рассказала о преимуществах веганской диеты, на которую она перешла по совету сестры Серены во время борьбы с синдромом Шегрена (аутоиммунное заболевание, приводящее к сильным болям в суставах и утомляемости. — Прим. «Чемпионата»).

«Растительные продукты определённо изменили мою жизнь, они сделали мою кожу потрясающей. Когда живёшь с аутоиммунным заболеванием, всё может стать немного сложнее — приходится принимать кучу лекарств, а это не то, чем я хочу заниматься. Пища, которую я ем, — прекрасный инструмент, позволяющий мне держать всё под контролем», — приводит слова Уильямс Insider.

Ранее Винус высказывалась о гендерном равенстве и необходимости равной оплаты труда.

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