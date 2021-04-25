Винус Уильямс — о веганской диете: это изменило мою жизнь и сделало кожу потрясающей

Экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс рассказала о преимуществах веганской диеты, на которую она перешла по совету сестры Серены во время борьбы с синдромом Шегрена (аутоиммунное заболевание, приводящее к сильным болям в суставах и утомляемости. — Прим. «Чемпионата»).



«Растительные продукты определённо изменили мою жизнь, они сделали мою кожу потрясающей. Когда живёшь с аутоиммунным заболеванием, всё может стать немного сложнее — приходится принимать кучу лекарств, а это не то, чем я хочу заниматься. Пища, которую я ем, — прекрасный инструмент, позволяющий мне держать всё под контролем», — приводит слова Уильямс Insider.



Ранее Винус высказывалась о гендерном равенстве и необходимости равной оплаты труда.

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