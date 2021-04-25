Циципас: с радостью взял бы «Ролан Гаррос», который Надаль выигрывал 150 раз

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о турнирах, победы на которых он хотел бы добиться больше всего.

«Если бы я мог выбрать победу на любом турнире, на чём бы я остановился? Мне всегда нравилось играть в Австралии, потому что на трибунах присутствует много греков. Чувствую их поддержку и любовь. И вот «Ролан Гаррос», который Надаль выигрывал 150 раз, я бы с радостью забрал. Я бы остановился между Открытым чемпионатом Франции и Уимблдоном. Думаю, это самые значимые турниры в нашем виде спорта», — приводит слова Циципаса Marca.



Сегодня, 25 апреля, Циципас сыграет с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем в финале турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Ранее Стефанос поделился ожиданиями от этой встречи.