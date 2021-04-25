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Соболенко уступила первой ракетке мира Барти в финале турнира в Штутгарте

Соболенко уступила первой ракетке мира Барти в финале турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела завоевать титул на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финальном матче она уступила представительнице Австралии Эшли Барти в трёх сетах. Счёт поединка — 6:3, 0:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 46 минут. Соболенко 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. Её соперница, занимающая 1-е место в рейтинге WTA, выполнила 5 эйсов, 4 раза ошиблась на подаче и воспользовалась 5-ю шансами из 12 взять подачу Соболенко.

Напомним, призовой фонд соревнований в Штутгарте составил более € 450 тыс.

Барти — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2019); победительница одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат США-2018).

Штутгарт. Финал
25 апреля 2021, воскресенье. 15:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		0 3
         
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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