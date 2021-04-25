Сорана Кырстя завоевала второй титул WTA через 13 лет

Румынская теннисистка Сорана Кырстя стала победительницей турнира категории WTA 250 в Стамбуле (Турция). В финальном матче Кырстя нанесла поражение первой сеяной бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Кырстя один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Мертенс подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Для 31-летней Кырсти это второй титул в карьере. Первый трофей румынка завоевала ещё в 2008 году на турнире в Ташкенте.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составлял $ 235 238. Кырстя заработала $ 29 200 и 280 рейтинговых очков. Отметим, что 2020 году турнир также выиграла румынка — Патрисия-Мария Циг.