Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сорана Кырстя завоевала второй титул WTA через 13 лет

Сорана Кырстя завоевала второй титул WTA через 13 лет
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Сорана Кырстя стала победительницей турнира категории WTA 250 в Стамбуле (Турция). В финальном матче Кырстя нанесла поражение первой сеяной бельгийке Элисе Мертенс со счётом 6:1, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Кырстя один раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Мертенс подала один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

Для 31-летней Кырсти это второй титул в карьере. Первый трофей румынка завоевала ещё в 2008 году на турнире в Ташкенте.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составлял $ 235 238. Кырстя заработала $ 29 200 и 280 рейтинговых очков. Отметим, что 2020 году турнир также выиграла румынка — Патрисия-Мария Циг.

Стамбул. Финал
25 апреля 2021, воскресенье. 17:20 МСК
Элисе Мертенс
17
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 3  
6 		7 7  
         
Сорана Кырстя
67
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021