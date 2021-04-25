Карацев на тай-брейке проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл в финале турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В решающем матче он в трёх сетах уступил десятой ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).
Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Карацев 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Берреттини — 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Призовой фонд турнира в Белграде составил более € 650 тыс. За выход в финал соревнований Карацев получит более € 58 тыс. призовых и 150 рейтинговых очков. Отметим, что на пути в финал Карацев сумел остановить первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
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