Надаль сыграл с Циципасом самый длинный трёхсетовый финал в карьере

Испанский теннисист Рафэль Надаль и грек Стефанос Циципас провели самый длинный в году матч на турнирах АТР. Решающий поединок на турнире категории ATP 500, который проходил в Барселоне (Испания), продолжался 3 часа 38 минут. Надаль нанёс поражение Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 и в 12-й раз выиграл эти соревнования.

Более того, матч с Циципасом — это самый длинный изо всех трёхсетовых финалов, в которых когда-либо играл Надаль. А в Барселоне Рафаэль завоевал 87-й титул в карьере, 20 из них на турнирах «Большого шлема», где в мужской сетке матчи состоят из пяти сетов.

Титул в Барселоне стал первым для Надаля в 2021 году. Благодаря этой победе, в обновлённом рейтинге АТР он поднимется на второе место, потеснив Даниила Медведева.

Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса