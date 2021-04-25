Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль сыграл с Циципасом самый длинный трёхсетовый финал в карьере

Надаль сыграл с Циципасом самый длинный трёхсетовый финал в карьере
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафэль Надаль и грек Стефанос Циципас провели самый длинный в году матч на турнирах АТР. Решающий поединок на турнире категории ATP 500, который проходил в Барселоне (Испания), продолжался 3 часа 38 минут. Надаль нанёс поражение Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 и в 12-й раз выиграл эти соревнования.

Более того, матч с Циципасом — это самый длинный изо всех трёхсетовых финалов, в которых когда-либо играл Надаль. А в Барселоне Рафаэль завоевал 87-й титул в карьере, 20 из них на турнирах «Большого шлема», где в мужской сетке матчи состоят из пяти сетов.

Титул в Барселоне стал первым для Надаля в 2021 году. Благодаря этой победе, в обновлённом рейтинге АТР он поднимется на второе место, потеснив Даниила Медведева.

Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса
Как не перепутать Шарапову с Курниковой? Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям!
Пройдите тест и узнайте, кто из известных теннисистов изображён на семейных ретрофото.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021