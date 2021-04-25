Надаль сыграл с Циципасом самый длинный трёхсетовый финал в карьере
Испанский теннисист Рафэль Надаль и грек Стефанос Циципас провели самый длинный в году матч на турнирах АТР. Решающий поединок на турнире категории ATP 500, который проходил в Барселоне (Испания), продолжался 3 часа 38 минут. Надаль нанёс поражение Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5 и в 12-й раз выиграл эти соревнования.
Более того, матч с Циципасом — это самый длинный изо всех трёхсетовых финалов, в которых когда-либо играл Надаль. А в Барселоне Рафаэль завоевал 87-й титул в карьере, 20 из них на турнирах «Большого шлема», где в мужской сетке матчи состоят из пяти сетов.
Титул в Барселоне стал первым для Надаля в 2021 году. Благодаря этой победе, в обновлённом рейтинге АТР он поднимется на второе место, потеснив Даниила Медведева.
Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса
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