Аслан Карацев станет 27-й ракеткой мира по итогам выступления в Белграде

Российский теннисист Аслан Карацев после выступления на турнире в Белграде (Сербия) поднимется на одну строчку в рейтинге 52 недель ATP и станет 27-й ракеткой мира. Россиянин сместит с этой позиции итальянца Фабио Фоньини.

На турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) Карацев вышел в финал, где в решающем тай-брейке уступил 10-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Отметим, что на пути в финал россиянин сумел остановить первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

За выступление в Белграде Карацев получил 150 рейтинговых очков и почти € 59 тыс. призовых.