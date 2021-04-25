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Надаль станет второй ракеткой мира, подвинув Медведева на третью позицию

Надаль станет второй ракеткой мира, подвинув Медведева на третью позицию
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поднимется в рейтинге 53 недель ATP. Завтра, 26 апреля, испанец станет второй ракеткой мира, из-за чего россиянин Даниил Медведев опустится на третью строчку рейтинга лучших в мире.

На прошедшем турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) Надаль вышел в финал, где в упорной битве обыграл 22-летнего грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Вместе с трофеем Надаль получил € 178 985 призовых и 500 рейтинговых очков.

Напомним, что Медведева выбил из тура положительный тест на коронавирус, который он сдал в Монако, где должен был выступить на «Мастерсе» в Монте-Карло. Отметим, что на соревнованиях в Монако Надаль дошёл до четвертьфинала, где уступил россиянину Андрею Рублёву. Это принесло испанцу 180 рейтинговых очков.

Даниил Медведев возобновил тренировки после перенесённого коронавируса
Пока Медведев борется с коронавирусом, Надаль и Рублёв примеряются к его 2-му месту
По итогам «Мастерса» в Монте-Карло Рафаэль может обогнать Даниила в рейтинге 52 недель ATP, а Рублёв – в чемпионской гонке.
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