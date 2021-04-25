Тарпищев назвал причины поражения Карацева в финале турнира в Белграде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Аслана Карацева от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В решающем матче россиянин в трёх сетах уступил десятой ракетке мира со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).
«Я очень доволен: первый высочайший результат Карацева на грунте в течение недели. Аслан сыграл очень достойно: да, были перепады в игре, но он показал класс игры, достойный игрока мировой элиты. Он уже сформировавшийся игрок. До этого у него не было таких результатов на земле: не по месту, а именно по качеству игры от первого круга до последнего.
С Джоковичем по интенсивности была выбивающая нагрузка. Они играли три часа двадцать пять минут — Аслан просто не восстановился. Тем не менее, он проявил характер и мог выиграть — это дорогого стоит. Сегодня Карацев сыграл правильно, его чуть-чуть не хватило. К нему претензий нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 25 апреля 2021
-
22:49
-
22:33
-
22:15
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:22
-
21:18
-
20:57
-
20:41
-
19:13
-
18:04
-
16:56
-
16:12
-
15:56
-
14:36
-
14:01
-
12:31
-
11:00
-
10:39
-
09:22
-
00:44
-
00:20
-
00:09
- 24 апреля 2021
-
23:55
-
23:39
-
23:36
-
23:18
-
23:16
-
22:59
-
22:44
-
22:42
-
22:34
-
22:24
-
22:21