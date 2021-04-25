Тарпищев назвал причины поражения Карацева в финале турнира в Белграде

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Аслана Карацева от итальянца Маттео Берреттини в финале турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия). В решающем матче россиянин в трёх сетах уступил десятой ракетке мира со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).

«Я очень доволен: первый высочайший результат Карацева на грунте в течение недели. Аслан сыграл очень достойно: да, были перепады в игре, но он показал класс игры, достойный игрока мировой элиты. Он уже сформировавшийся игрок. До этого у него не было таких результатов на земле: не по месту, а именно по качеству игры от первого круга до последнего.

С Джоковичем по интенсивности была выбивающая нагрузка. Они играли три часа двадцать пять минут — Аслан просто не восстановился. Тем не менее, он проявил характер и мог выиграть — это дорогого стоит. Сегодня Карацев сыграл правильно, его чуть-чуть не хватило. К нему претензий нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.