Бьянка Андрееску заразилась коронавирусом и не выступит на турнире в Мадриде

Шестая ракетка мира канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус и не выступит на грядущем турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«После двух отрицательных тестов перед вылетом в Мадрид мне по прибытии, к сожалению, сообщили о положительном результате нового теста на COVID-19. Следовательно, я не смогу принять участия на турнире в Испании в конце этой недели. Я чувствую себя хорошо, отдыхаю и продолжаю следовать медицинским протоколам и рекомендациям по безопасности. С нетерпением жду возвращения на корт», — написала Андрееску в своём «твиттере».
Ранее 20-летняя канадка снялась с финального матча на турнире WTA-1000 в Майами (США) из-за обострившейся травмы голеностопа. На восстановление у Андрееску ушло три недели.
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