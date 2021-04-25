Карацев не сумел взять титул в Белграде, уступив Берреттини на тай-брейке. Видеообзор

27-летний российский теннисист Аслан Карацев не сумел взять второй титул ATP в карьере. В финальном матче турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия) россиянин в упорной борьбе проиграл 10-й ракетке мира итальянцу Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7).
Продолжительность встречи составила 2 часа 28 минут. Карацев 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Берреттини — 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Выступление на родине Новака Джоковича, которого, к слову, Карацев сумел обыграть в полуфинале, поднимет Аслана на 27-ю строчку в рейтинге 53 недель ATP. Также Карацев вернётся в топ-5 Чемпионской гонки ATP, дающей право восьмёрке лучших в конце сезона попасть на Итоговый чемпионат в Турине.
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