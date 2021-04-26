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Видеообзор победного матча Рафаэля Надаля в финале турнира в Барселоне

Видеообзор победного матча Рафаэля Надаля в финале турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

34-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл 12-й титул на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Вместе с трофеем Надаль получил € 178 985 призовых и 500 рейтинговых очков, что позволило ему обойти россиянина Даниила Медведева в рейтинге 53 недель ATP и стать второй ракеткой мира.

В решающем матче Надаль нанёс поражение пятой ракетке мира 22-летнему греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и стала самым длинным трёхсетовым финалом в карьере Надаля.

Надаль дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 12 брейк-пойнтов. Циципас подал 5 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта.

Счёт в личном противостоянии Надаля и Циципаса в официальных матчах стал 7-2 в пользу титулованного испанского теннисиста.

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