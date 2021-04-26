Надаль оценил уровень финального матча с Циципасом на турнире в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями после взятия титула на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В решающем матче Надаль нанёс поражение пятой ракетке мира 22-летнему греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и стала самым длинным трёхсетовым финалом в карьере Надаля.
«Наверное, это был один из самых сложных финалов. На этом турнире таких точно никогда не было.
Стефанос выиграл в Монте-Карло, здесь дошёл до финала, не проиграв ни сета, так что это важная победа. Всю неделю я повышал свой уровень игры, и этот результат тому подтверждение», — сказал Надаль в послематчевом интервью.
Вместе с трофеем Надаль получил 500 рейтинговых очков, что позволило ему обойти россиянина Даниила Медведева в рейтинге 52 недель ATP и стать второй ракеткой мира.
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