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Кики Бертенс стала 10-й ракеткой мира, Вероника Кудерметова — 28-й

Кики Бертенс стала 10-й ракеткой мира, Вероника Кудерметова — 28-й
Теннис / WTA 0
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В обновлённом рейтинге WTA от 26 апреля представительница Нидерландов Кики Бертенс поднялась на 10-ю строчку. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, занимает 28-ю позицию.

Рейтинг WTA. 26 апреля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9655.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7800.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7050.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5915.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5835.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 5265.
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 5205.
8 (8). Серена Уильямс (США) — 4850.
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4660.
10 (11). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4405.
...
28 (29). Вероника Кудерметова (Россия) — 2140...
32 (34). Екатерина Александрова (Россия) — 1990...
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1786.
37 (37). Дарья Касаткина (Россия) — 1745...
41 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1690...
74 (74). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
76 (76). Анастасия Потапова (Россия) — 1071...
96 (98). Варвара Грачёва (Россия) — 863...
98 (89). Маргарита Гаспарян (Россия) — 854.

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