Карацев – о прогрессе в 2021 году: это непохоже на внезапное появление из ниоткуда

Российский теннисист Аслан Карацев ответил на вопрос о внезапности своего прогресса. На пресс-конференции после финального матча на турнире в Белграде один из журналистов спросил Карацева: «Сейчас большинство людей задаются вопросом: «Это правда? Неужели Карацев останется наверху или это всего лишь случайность?», что скажете?».

«Как я уже говорил ранее, это не произошло одномоментно, мой прогресс – результат большой проделанной работы. Да, это случилось в 27 лет. И хорошо, раньше у меня были травмы, проблемы с возможностью путешествий, но теперь мы продуктивно работаем с моим тренером. Мы усердно работаем два с половиной года, а результат пришёл в 2021 году.

Так что это непохоже на: «О, он внезапно вышел из ниоткуда». Это долгий и тяжёлый процесс, отнимающий всё время, требующий как физического, так и умственного совершенствования. Конечно, мне придало уверенности выступление на Открытом чемпионате Австралии, там я обыграл много хороших парней и уступил Джоковичу в финале. Затем я сыграл в Дохе, проиграв во втором раунде Тиму, выиграл в Дубае. Плохо выступил в Майами, проиграв Корде. Но теперь я набираюсь уверенности от матча к матчу», — приводит слова Карацева сербская журналистка Ана Матрич в своём «твиттере».