Циципас: Надаль ненавидит проигрывать больше, чем кто-либо

Пятая ракетка мира 22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, какие эмоции испытывал в поединке с испанцем Рафаэлем Надалем за титул турнира в Барселоне (Испания).

Циципас уступил более опытному конкуренту со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 5:7.

«Рафа – настоящий боец на корте, он ненавидит проигрывать. Ненавидит больше, чем кто-либо другой. Я не видел больше никого, кто бы так боролся. Он делает существование на корте очень сложным.

Я принял эти условия, это делает меня лучше, заставляет достигать границ возможностей. Так что это полезно для моего развития.

Мне удалось сохранить спокойствие и дождаться своей очереди. При счёте 5:4, когда у меня был матч-пойнт, я почему-то считал, что у меня всё получится. У меня было ощущение, что я смогу победить. По-моему, я принял правильное решение, но мне немного не повезло.

Я хотел выиграть, я был очень близок, у меня были шансы, но я их не использовал. Я мог сыграть лучше, но рад, что навязал ему такую борьбу. На матчболе я был буквально в двух сантиметрах от победы», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Надаль в 12-й раз выиграл турнир в Барселоне, одолев в финале Циципаса