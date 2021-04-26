Янник Синнер показал, как одновременно жонглирует мячами и удерживает равновесие

19-летний итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал небольшое видео с тренировки, где он работает над совершенствованием баланса, жонглируя теннисными мячами на неустойчивой поверхности.

Публикация доступна в «инстаграме» итальянского теннисиста.

«Вернулся к работе. Большая часть жизни – это балансирование», — написал Синнер в описании к посту.

На прошедшем турнира ATP-5O0 в Барселоне (Испания) Синнер дошёл до полуфинала, где со счётом 3:6, 3:6 уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу. Отметим, что в четвертьфинальной стадии соревнований итальянец выбил седьмую ракетку россиянина Андрея Рублёва, обыграв его со счётом 6:2, 7:6.

На данный момент Синнер занимает 18-ю строчку в рейтинге ATP, это его лучший результат в карьере. Юный итальянец дважды становился чемпионом турниров ATP – в Мельбурне (2021) и Софии (2020).