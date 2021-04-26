Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Мюнхене

Российский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 26 апреля по 2 мая. Об этом сообщают в «твиттере» Entry List Updates.
Отметим, что россиянин был посеян под третьим номером и должен был стартовать в Баварии со второго круга матчем с победителем поединка Седрик-Марсель Штебе (Германия) — Федерико Кория (Аргентина).
В сетке турнира Каарцева заменит лаки-лузер представитель Словакии Норберт Гомбош.
На прошедшем турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия) Карацев вышел в финал, где в решающем тай-брейке уступил 10-й ракетке мира итальянскому теннисисту Маттео Берреттини со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (0:7). Отметим, что на пути в финал россиянин сумел остановить первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
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