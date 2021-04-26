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Зверев анонсировал старт на турнире в Мюнхене, выложив фото с молотком

Зверев анонсировал старт на турнире в Мюнхене, выложив фото с молотком
Теннис / ATP 0

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал новые фотографии со стартовавшего домашнего для него турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Зверева.

«Подготовка к BMW Open продолжается», — написал Зверев в описании к посту, где на одной из фотографий он держит в руках молоток.

Александр Зверев стал первым сеяным турнира в Баварии, в матче второго круга он сразится с победителем встречи Ричардас Беранкис (Литва) – Максимильян Мартерер (Германия). Зверев дважды брал титул в Мюнхене – в 2017-м и 2018-м годах. Вторым номером посева стал норвежец Каспер Рууд.

Ранее с турнира снялся россиянин Аслан Карацев, который был посеян под третьим номером.

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