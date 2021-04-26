Белорус Ивашко обыграл финна Руусувуори на старте турнира ATP-250 в Мюнхене

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который продлится до 2 мая.

В первом круге Ивашко в двух сетах уверенно обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 7 минут.

Ивашко 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Руусувуори — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

На следующей стадии соревнований Ивашко сразится с победителем встречи Маккензи Макдональд (США) — Душан Лайович (Сербия).

Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.

Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев.

Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Мюнхене