Белорус Ивашко обыграл финна Руусувуори на старте турнира ATP-250 в Мюнхене
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который продлится до 2 мая.
В первом круге Ивашко в двух сетах уверенно обыграл финна Эмиля Руусувуори со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 7 минут.
Ивашко 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Руусувуори — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
На следующей стадии соревнований Ивашко сразится с победителем встречи Маккензи Макдональд (США) — Душан Лайович (Сербия).
Призовой фонд соревнований составил более € 419 тыс. Действующим победителем турнира является представитель Чили Кристьян Гарин.
Ранее с турнира снялся единственный представитель России — Аслан Карацев.
Аслан Карацев снялся с турнира ATP-250 в Мюнхене
Мюнхен. 1-й круг
26 апреля 2021, понедельник. 13:10 МСК
75
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
107
Илья Ивашко
И. Ивашко
Мюнхен ждёт Карацева. Встреча со Зверевым для Аслана возможна только в финале
Аслан Карацев, победивший в Белграде Джоковича, станет одной из главных звёзд турнира в столице Баварии.
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:12
-
00:54
-
00:10
- 25 апреля 2021
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:15
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:22
-
21:18
-
20:57
-
20:41
-
19:13
-
18:04
-
16:56
-
16:12
-
15:56
-
14:36
-
14:01
-
12:31
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам