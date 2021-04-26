Надаль – о Циципасе: он играет очень страстно

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль высоко оценил игру 22-летнего греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).
Напомним, в решающем матче соревнований Надаль нанёс поражение Циципасу, являющемуся пятой ракеткой мира, со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и стала самым длинным трёхсетовым финалом в карьере Надаля.
«Он играет очень страстно, он молодой, любит спорт. У него есть талант и мотивация, чтобы становиться всё лучше и лучше, поэтому нормально, что он прибавляет во всех аспектах игры. Он один из претендентов на победу в любом турнире, где выступает», — приводит слова Надаля сайт ATP.
Вместе с трофеем Надаль получил 500 рейтинговых очков, что позволило ему обойти россиянина Даниила Медведева в рейтинге 52 недель ATP и стать второй ракеткой мира.
- 26 апреля 2021
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:12
-
00:54
-
00:10
- 25 апреля 2021
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:15
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:22
-
21:18
-
20:57
-
20:41
-
19:13
-
18:04
-
16:56
-
16:12
-
15:56
-
14:36
-
14:01
-
12:31