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Надаль – о Циципасе: он играет очень страстно

Надаль – о Циципасе: он играет очень страстно
Теннис / ATP 0
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль высоко оценил игру 22-летнего греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Напомним, в решающем матче соревнований Надаль нанёс поражение Циципасу, являющемуся пятой ракеткой мира, со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 38 минут и стала самым длинным трёхсетовым финалом в карьере Надаля.

«Он играет очень страстно, он молодой, любит спорт. У него есть талант и мотивация, чтобы становиться всё лучше и лучше, поэтому нормально, что он прибавляет во всех аспектах игры. Он один из претендентов на победу в любом турнире, где выступает», — приводит слова Надаля сайт ATP.

Вместе с трофеем Надаль получил 500 рейтинговых очков, что позволило ему обойти россиянина Даниила Медведева в рейтинге 52 недель ATP и стать второй ракеткой мира.

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