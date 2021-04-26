Елена Веснина напомнила о том, что выиграла турнир в Мадриде, находясь в положении

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина опубликовала снимок с трёхлетней дочерью Лизой на кортах Мадрида, приведя при этом милый факт. Она вспомнила, что три года назад в Мадриде выиграла турнир в парном разряде, находясь в положении.

Публикация доступна в «инстаграме» Елены Весниной.

«И снова Мадрид. Подумать только, три года назад мы выиграли «Мастерс» в Мадриде с Екатериной Макаровой, и я была на корте не одна. Мы выступали вместе с Лизой.

И вот спустя три года мы вместе на этом же самом корте», — написала Веснина в описании к посту.

Напомним, в мае 2018 года Веснина и Макарова в финале турнира в Мадриде в парном разряде переиграли венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович (3) со счётом 2:6, 6:4, 10:8.

Грядущий турнир категории WTA-1000 пройдёт в Мадриде (Испания) в период с 29 апреля по 8 мая.