Елена Веснина напомнила о том, что выиграла турнир в Мадриде, находясь в положении

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина опубликовала снимок с трёхлетней дочерью Лизой на кортах Мадрида, приведя при этом милый факт. Она вспомнила, что три года назад в Мадриде выиграла турнир в парном разряде, находясь в положении.
Публикация доступна в «инстаграме» Елены Весниной.
«И снова Мадрид. Подумать только, три года назад мы выиграли «Мастерс» в Мадриде с Екатериной Макаровой, и я была на корте не одна. Мы выступали вместе с Лизой.
И вот спустя три года мы вместе на этом же самом корте», — написала Веснина в описании к посту.
Напомним, в мае 2018 года Веснина и Макарова в финале турнира в Мадриде в парном разряде переиграли венгерку Тимю Бабош и француженку Кристину Младенович (3) со счётом 2:6, 6:4, 10:8.
Грядущий турнир категории WTA-1000 пройдёт в Мадриде (Испания) в период с 29 апреля по 8 мая.
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