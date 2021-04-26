Циципас — о встречах с Надалем: у меня отрицательная статистика, но я хочу улучшить её

Греческий теннисист и пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал своё поражение со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 5:7 в финале турнира в Барселоне от испанца Рафаэля Надаля.

«Чувствовал гордость, но представьте, насколько было бы лучше, если бы я победил. Это трудный момент, не буду скрывать. В основном потому, что у него 12 титулов в Барселоне, а у меня ни одного. Это душераздирающе, я сыграл хорошую игру, чувствовал, она была моей. Я всё делал правильно, атаковал всякий раз, когда это было необходимо. Это была хорошая неделя, не забуду её. Хочу больше поединков, подобных этому, с Надалем на грунте и на других поверхностях. Они нужны мне. До сих пор у меня отрицательная статистика против него, но я хочу улучшить её и прибавить, привнести что-то новое», — приводит слова Циципаса SDNA.