Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас после поражения от Надаля: иду вперёд с высоко поднятой головой

Циципас после поражения от Надаля: иду вперёд с высоко поднятой головой
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Пятая ракетка мира, 22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о планах на дальнейший сезон после поражения в финале турнира в Барселоне от испанца Рафаэля Надаля со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 5:7.

«Турниры проходят в разных условиях. Мне нужно сосредоточиться на следующих матчах. Прямо сейчас я собираюсь подготовить своё тело к следующей неделе, чтобы быть в хорошей форме физически и психологически для новых стартов в двух «Мастерсах», которые могут многое мне дать, и, конечно, в «Ролан Гаррос». Не хочу, чтобы это поражение остановило меня, для меня важно уметь играть на таком уровне. У меня были свои возможности, буду учиться на них, посмотрю, что могу сделать, чтобы стать лучше в этой области. Иду вперёд с высоко поднятой головой», — цитирует Циципаса SDNA.

Циципас — о встречах с Надалем: у меня отрицательная статистика, но я хочу улучшить её
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021