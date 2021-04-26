Циципас после поражения от Надаля: иду вперёд с высоко поднятой головой

Пятая ракетка мира, 22-летний греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о планах на дальнейший сезон после поражения в финале турнира в Барселоне от испанца Рафаэля Надаля со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 5:7.
«Турниры проходят в разных условиях. Мне нужно сосредоточиться на следующих матчах. Прямо сейчас я собираюсь подготовить своё тело к следующей неделе, чтобы быть в хорошей форме физически и психологически для новых стартов в двух «Мастерсах», которые могут многое мне дать, и, конечно, в «Ролан Гаррос». Не хочу, чтобы это поражение остановило меня, для меня важно уметь играть на таком уровне. У меня были свои возможности, буду учиться на них, посмотрю, что могу сделать, чтобы стать лучше в этой области. Иду вперёд с высоко поднятой головой», — цитирует Циципаса SDNA.
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