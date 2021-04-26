Берреттини после победы над Карацевым: я хороший игрок, но как человек я ещё сильнее

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал свою победу в финале турнира в Белграде (Сербия). Итальянец обыграл россиянина Аслана Карацева со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:0). После победы Берреттини посвятил трофей своей семье. Его родители были одними из немногих, кто присутствовал в Теннисном центре Новака, впервые увидев вживую, как их сын выиграл титул.
«Победа была той целью, которой мне действительно хотелось достигнуть, потому что мой папа однажды приехал в Мюнхен, когда я проиграл финал. А моя мама никогда не приходила на финал. Поэтому я подумал: «Отлично, сейчас подходящий момент». И думаю, что с таким матчем, как этот, финал навсегда останется в наших сердцах. Это что-то особенное.
Помню такой же матч, 7:6 в третьем сете, в финале среди юношей до 16 лет в Германии. Это безумие, потому что сейчас у меня то же самое чувство. Я был ребёнком, а теперь я профессионал, но ощущения те же самые. Родители поддерживали меня с самого рождения, так что для меня большая честь привести их на такие этапы.
Сегодня доказал себе, что могу бороться и переживать сложные ситуации. Я умею справляться с действительно трудными моментами. Есть моменты, которые одинаковы у всех спортсменов в целом, но я действительно ввязываюсь в борьбу без всякого страха. Я вернулся более сильным. Иногда мне приятно чувствовать эту борьбу, потому что я помню, что сильный. Я хороший игрок, но думаю, что как человек я ещё сильнее», — приводит слова Берреттини сайт ATP.
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