Аслан Карацев: рекомендую журналистам освещать «челленджеры»

Российский теннисист Аслан Карацев сравнил конкуренцию на уровне «челленджеров» с соперниками, с которыми он столкнулся в 2021 году.
«Я рекомендую журналистам освещать «челленджеры». Это будет замечательно. О сравнении… Везде одинаковые игроки. Я имею в виду, что, конечно, вы не можете сравнивать топ-50 или игроков самого высокого уровня. Но теннис везде одинаков. Здесь игроки из топа, профессионалы. Они играют каждый матч последовательно. В «челленджере» почти также, но есть несколько очков, которые ты можешь получить в течение матча и можешь восстановиться, если совершил ошибку. Также психология. Игроки высокого уровня очень сильны психологически. Так что, чтобы играть на вершине, нужны быть сильным — и физически, и морально. Думаю, в этом разница», — приводит слова Карацева сербская журналистка Ана Матрич в своём «твиттере».
- 26 апреля 2021
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28
-
16:03
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:12
-
00:54
-
00:10
- 25 апреля 2021
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:15
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:22
-
21:18
-
20:57
-
20:41
-
19:13