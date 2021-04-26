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Аслан Карацев: рекомендую журналистам освещать «челленджеры»

Аслан Карацев: рекомендую журналистам освещать «челленджеры»
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Аслан Карацев сравнил конкуренцию на уровне «челленджеров» с соперниками, с которыми он столкнулся в 2021 году.

«Я рекомендую журналистам освещать «челленджеры». Это будет замечательно. О сравнении… Везде одинаковые игроки. Я имею в виду, что, конечно, вы не можете сравнивать топ-50 или игроков самого высокого уровня. Но теннис везде одинаков. Здесь игроки из топа, профессионалы. Они играют каждый матч последовательно. В «челленджере» почти также, но есть несколько очков, которые ты можешь получить в течение матча и можешь восстановиться, если совершил ошибку. Также психология. Игроки высокого уровня очень сильны психологически. Так что, чтобы играть на вершине, нужны быть сильным — и физически, и морально. Думаю, в этом разница», — приводит слова Карацева сербская журналистка Ана Матрич в своём «твиттере».

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