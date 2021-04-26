Касаткина поделилась фото с тренировки с Суарес-Наварро, вылечившейся от рака

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграм» поделилась фото с тренировки с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Перед турниром в Мадриде Дарья провела тренировку с бывшей шестой ракеткой мира Карлой, вылечившейся от рака лимфатической системы.
«Невероятно рада снова видеть Карлу на соревнованиях. Такой вдохновляющий и великий человек. Железная леди», — подписала фотографию Касаткина.
Пост доступен в «инстаграм» Дарьи Касаткиной.
Турнир в Мадриде стартует 29 апреля. Финал состоится 8 мая. Россию помимо Дарьи Касаткиной представят Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Предыдущей победительницей соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале 2019 года она одолела румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.
- 26 апреля 2021
-
21:21
-
20:55
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28
-
16:03
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:12
-
00:54
-
00:10
- 25 апреля 2021
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:15
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:22
-
21:18
-
20:57