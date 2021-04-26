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Касаткина поделилась фото с тренировки с Суарес-Наварро, вылечившейся от рака

Касаткина поделилась фото с тренировки с Суарес-Наварро, вылечившейся от рака
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём «инстаграм» поделилась фото с тренировки с испанкой Карлой Суарес-Наварро. Перед турниром в Мадриде Дарья провела тренировку с бывшей шестой ракеткой мира Карлой, вылечившейся от рака лимфатической системы.

«Невероятно рада снова видеть Карлу на соревнованиях. Такой вдохновляющий и великий человек. Железная леди», — подписала фотографию Касаткина.

Пост доступен в «инстаграм» Дарьи Касаткиной.

Турнир в Мадриде стартует 29 апреля. Финал состоится 8 мая. Россию помимо Дарьи Касаткиной представят Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Предыдущей победительницей соревнований является Кики Бертенс из Нидерландов. В финале 2019 года она одолела румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 6:4.

Карла Суарес-Наварро вылечилась от рака
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