Доминик Тим рассказал о тренировках после травмы
Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что вернулся к тренировкам после травмы левого колена.
«Первые несколько дней были очень тяжёлыми. Всё тело болело, удары не получались. Но после нескольких напряжённых и долгих тренировочных дней всё вернулось очень быстро. Теперь я очень медленно прихожу в то состояние, когда снова готов к матчам высокого уровня.
Боль приходит только после двух или двух с половиной часов интенсивной тренировки, но это нормально. Сейчас в игре ещё больше адреналина. В общем, с каждым днём мне всё лучше. Я снова хорошо играю, хорошо двигаюсь. В физическом плане немного сдал, но как только я снова был правильно мотивирован, быстро набрал форму», — приводит слова Тима Sport.orf.at.
Матс Виландер обеспокоен возможной депрессией Доминика Тима
«Я провалился в яму». Куда пропал Доминик Тим, которого недавно называли Принцем грунта?
Чемпион Барселоны-2019 снимается с одного турнира за другим. Оказывается, у австрийца проблема не только с травмой колена.
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
23:11
-
22:34
-
21:21
-
20:55
-
20:10
-
19:37
-
17:49
-
17:29
-
16:48
-
16:28
-
16:03
-
15:00
-
14:20
-
13:42
-
12:31
-
12:18
-
11:28
-
11:04
-
10:27
-
09:48
-
08:43
-
08:34
-
08:27
-
08:20
-
08:12
-
00:54
-
00:10
- 25 апреля 2021
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:15
-
21:49
-
21:47
-
21:38
-
21:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам