Доминик Тим рассказал о тренировках после травмы

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, что вернулся к тренировкам после травмы левого колена.

«Первые несколько дней были очень тяжёлыми. Всё тело болело, удары не получались. Но после нескольких напряжённых и долгих тренировочных дней всё вернулось очень быстро. Теперь я очень медленно прихожу в то состояние, когда снова готов к матчам высокого уровня.

Боль приходит только после двух или двух с половиной часов интенсивной тренировки, но это нормально. Сейчас в игре ещё больше адреналина. В общем, с каждым днём мне всё лучше. Я снова хорошо играю, хорошо двигаюсь. В физическом плане немного сдал, но как только я снова был правильно мотивирован, быстро набрал форму», — приводит слова Тима Sport.orf.at.

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