ATP хочет добавить в календарь проведение травяного «Мастерса»

Руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) рассматривает возможность организации турнира серии «Мастерс» в Великобритании на травяном покрытии перед Уимблдоном, сообщает L'Équipe.

Сейчас серия «Мастерс» насчитывает девять турниров в календаре: три на грунте (Монте-Карло, Мадрид и Рим) и шесть на харде (Индиан-Уэллс, Майами, Монреаль/Торонто, Цинциннати, Шанхай, Париж). Но не включён ни один турнир на траве. Поэтому глава АТР Андреа Гауденци хотел бы это исправить.

«Лично мне нравится идея провести «Мастерс» на траве, и я предложил это членам ATP. Мне нравится концепция проведения большого турнира серии «Мастерс» перед Уимблдоном. Очевидно, что это нужно обсудить между всеми участниками, но это может быть способом сделать большое событие в Великобритании», — приводит слова Андреа Гауденци L'Équipe.