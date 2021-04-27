Четыре удара Надаля вошли в десятку лучших на турнире в Барселоне

Официальный YouTube-канал ATP Tennis TV опубликовал видео с десятью лучшими ударами турнира в Барселоне (Испания). В рейтинг вошли четыре удара испанца Рафаэля Надаля.

Также в список попали итальянский теннисист Янник Синнер, представитель Греции Стефанос Циципас, японец Кей Нисикори и британский теннисист Даниэль Эванс. Первое место занял удар австралийского теннисиста Алекса Де Минора в матче против Стефаноса Циципаса. Также в рейтинг был включён ещё один его удар.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV.

Победителем турнира в Барселоне стал испанец Рафаэль Надаль. В финале он обыграл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5. Призовой фонд турнира составил €1 565 480.