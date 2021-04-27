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Бывший тренер Карацева: раньше Аслан стеснялся рычать во время матчей

Бывший тренер Карацева: раньше Аслан стеснялся рычать во время матчей
Теннис / ATP 0

Бывший тренер Аслана Карацева Александр Куприн прокомментировал стиль выражения эмоций в матчах бывшего воспитанника и его невозмутимость после мартовской победы на турнире в Дубае над Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР) со счётом 6:3, 6:2.

«У него эмоции в игре, он рычит, он лев, у него этот рык. Раньше он стеснялся, кстати. Я ему говорил добавить выдоха, потому что это помогает держать концентрацию, мяч летит ещё плотнее, ещё быстрее.

У него эта скромность с детства, стеснительность. Он не любит ничего показного, даже эти фотографии с кораблём дубайским, думаю, его команда выложила, а не он. А трофей в виде парусника – это тоже символично, значит, поймал попутный ветер», — приводит слова Куприна Sports.ru.

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