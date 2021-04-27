Рафаэль Надаль: трудно было представить себе 10 или 15 лет назад, что я ещё буду побеждать

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою 12-ю победу на турнире в Барселоне, где первый раз выиграл в 2005 году. В финале Надаль нанёс поражение пятой ракетке мира 22-летнему греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:5.
«За последние пару месяцев я не смог сыграть много соревновательных матчей. Это правда, что такие матчи, как сегодня, заставляют меня чувствовать себя лучше физически и более готовым к длительным боям. Я чувствовал себя довольно хорошо на корте в плане моей физической формы. Много работал, чтобы быть готовым к этому.
Этот титул очень много значит для меня. Трудно было представить себе 10 или 15 лет назад, что я ещё буду побеждать, но в итоге это получилось. За всю свою карьеру я пережил несколько трудных моментов с точки зрения травм, но у меня всегда были страсть и любовь к спорту, чтобы продолжать идти вперёд.
Это правда, что рядом со мной была отличная команда и отличная семья, которая была так важна для поддержания страсти и мотивации, и они помогали мне в трудные моменты. Я очень счастлив быть там, где нахожусь сегодня. Это важное достижение для меня и достижение в нужный момент сезона. Впереди ещё одна неделя, когда буду играть дома — в Мадриде, и я в восторге от этого», — приводит слова Надаля сайт ATP.
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